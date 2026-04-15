Mici schimbări cu un impact mare: Un cardiolog recomandă trei fructe pentru seară

Somnul corect este esențial pentru o sănătate bună, iar alimentația din ultimele ore ale zilei joacă un rol mai important decât credem. Pe lângă activitățile liniștite și evitarea băuturilor stimulante, alegerea fructelor potrivite poate face diferența, iar un cardiolog spune exact ce fructe să alegi, potrivit El Economista.

„Acestea sunt cele trei fructe care se potrivesc cel mai bine seara, când obiectivul este să nu se modifice nivelul de glucoză sau de insulină”, explică Rojas. „Vrei să îmbunătățești somnul, atât de important pentru inima noastră”.

Kiwi – vitamina C și adormire mai ușoară

Prima recomandare a cardiologului este kiwi. Fructul are un conținut ridicat de vitamina C, precursor al serotoninei, și un indice glicemic foarte scăzut. Studiile științifice l-au asociat cu o adormire mai ușoară și o calitate mai bună a somnului.

Vitamina C din kiwi joacă și un rol important în susținerea sistemului imunitar, mai ales în perioadele cu virusuri și răceli frecvente.

Afinele – antiinflamatoare care protejează inima

A doua opțiune sunt fructele roșii, în special afinele. Sunt bogate în polifenoli cu efect antiinflamator, care protejează inima. Un avantaj important: „nu generează vârfuri de glucoză și nici nu activează sistemul nervos noaptea”, potrivit cardiologului.

Mărul cu coajă – sațietate fără a deranja somnul

Al treilea fruct recomandat este mărul, „de preferință bine spălat, cu coajă”. Conținutul ridicat de pectină – o fibră solubilă – încetinește digestia și oferă senzație de sațietate pentru mai mult timp. Nu interferează cu somnul și permite trezirea „cu mult mai puțină foame”.

Ce fructe trebuie evitate seara

Rojas recomandă limitarea fructelor cu conținut ridicat de zaharuri: banane, struguri, mango sau ananas. Acestea cresc răspunsul insulinic și pot fragmenta odihna. Rezultatul: deși ai dormit, dimineața te simți epuizat, iar inima are de suferit.

„Mici schimbări cu un impact mare asupra sănătății tale”, concluzionează cardiologul.