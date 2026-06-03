Greșelile care îți distrug plantele vara fără să îți dai seama

De la alegerea momentului nepotrivit pentru udare până la folosirea unor metode care risipesc apa, greșelile aparent minore pot afecta dezvoltarea plantelor și pot crește consumul de apă în perioadele de secetă.

Uzi plantele la ora nepotrivită

Una dintre cele mai frecvente greșeli este udarea în timpul zilei, când temperaturile sunt foarte ridicate, conform Real Simple.

Experții recomandă ca plantele să fie udate dimineața devreme, înainte ca soarele să devină puternic. În acest fel, apa ajunge mai eficient la rădăcini și se reduce cantitatea pierdută prin evaporare.

Prea multă apă poate face rău

Mulți grădinari cred că mai multă apă înseamnă plante mai sănătoase. În realitate, un jet puternic poate compacta solul și poate afecta dezvoltarea rădăcinilor.

Specialiștii recomandă o udare lentă și constantă, astfel încât apa să pătrundă în profunzime.

Nu frunzele au nevoie de apă, ci rădăcinile

O altă greșeală frecventă este stropirea frunzelor și florilor.

Apa trebuie direcționată către baza plantei, acolo unde se află rădăcinile. Frunzele umede pot favoriza apariția unor probleme și nu ajută planta să absoarbă mai eficient apa.

Aspersorul nu este întotdeauna cea mai bună soluție

Deși este una dintre cele mai populare metode de udare, aspersorul poate genera pierderi importante de apă.

O parte din apă se evaporă înainte să ajungă la plante, iar o altă parte ajunge pe alei, trotuare sau în alte zone unde nu este necesară.

Sistemele de irigare prin picurare sau furtunurile speciale care eliberează apa lent la nivelul solului sunt considerate mult mai eficiente.

Câtă apă au nevoie plantele

Specialiștii recomandă udări mai rare, dar mai abundente, în locul unor stropiri superficiale făcute zilnic.

În general, majoritatea plantelor are nevoie de aproximativ 2,5 centimetri de apă pe săptămână, provenită fie din precipitații, fie din udare. Totuși, necesarul poate varia în funcție de specie și de condițiile meteorologice.

Cum poți economisi apă în grădină

O soluție tot mai populară este colectarea apei de ploaie și folosirea acesteia pentru udarea plantelor.

În combinație cu sistemele de irigare eficiente, această metodă poate reduce semnificativ consumul de apă și costurile asociate întreținerii grădinii.

Regula simplă recomandată de experți

Dacă vrei plante sănătoase pe timpul verii, regula este simplă: udă dimineața devreme, direct la rădăcină, lent și suficient de profund.

Această metodă ajută plantele să dezvolte rădăcini puternice, reduce risipa de apă și le permite să reziste mai bine perioadelor cu temperaturi ridicate.