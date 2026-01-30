Prima pagină » Sănătate » O boală foarte periculoasă și rară a ajuns în România. Pacientul este internat în spital

O boală periculoasă și rară, transmisă prin înțepătura de țânțar, a ajuns în România. Pacientul este internat într-un spital din București.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
Petru Mazilu
30 ian. 2026

Boala periculoasă este rară în Europa, fiind întâlnită în special în Africa și America de Sud acolo unde virusul este transmis de țânțari. Este vorba despre virusul Chikungunya confirmat în cazul unui bărbat de 50 de ani din România.

Este primul caz confirmat în România, potrivit lui Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”. Acesta a făcut anunțul la Digi24.

„Este o infecție virală care trebuie diagnosticată de fiecare dată când o persoană vine dintr-o zonă de risc. Este important să existe un spital performant pentru a putea pune acest diagnostic corect”, a explica medicul.

Simptomele în cazul Chikungunya sunt asemănătoare cu cele ale unei infecții virale sau ale unei gripe. Evoluția bolii se poate agrava dacă există alte boli. Dacă pacientul nu primește tratament, se poate ajunge la complicații cu afectarea mai multor organe interne.

