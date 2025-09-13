Prima pagină » Sănătate » Rogobete: Institutul de Oncologie din Timișoara prinde viață – spitalele din PNRR vor fi finalizate

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că lucrările pentru Institutul Regional de Oncologie din Timișoara continuă în ritm susținut, finanțarea fiind asigurată prin fonduri europene nerambursabile. Plățile de 240 milioane de euro vor fi transferate prin Programul Operațional Sănătate.
Sursa foto: Alexandru Rogobete/Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
13 sept. 2025, 10:35, Politic

„Mai important decât să căutăm vinovați este să găsim soluții pentru oameni. Prioritatea noastră rămâne ca pacienții să aibă spitale moderne, nu lozinci sau explicații despre cum nu se poate”, spune Alexandru Rogobete..

Alături de Timișoara, vor fi susținute și celelalte șantiere aflate în derulare, printr-un Memorandum al Guvernului ce va fi aprobat săptămâna viitoare. Rogobete a felicitat echipele de implementare locale și ministeriale pentru implicare, menționând colaborarea cu Alfred Simonis și Prof. Dorel Săndesc.

El afirmă că în 2025 România va finaliza primele spitale noi construite după Revoluție din fonduri europene: Institutul de Boli Cerebrovasculare din Cluj, Spitalul Județean din Bistrița, Spitalul de Arși Gravi din Timișoara și Spitalul de Pneumoftiziologie din București.