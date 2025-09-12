Un cardiolog dezvăluie care sunt cele cinci comportamente care pot afecta sănătatea inimii

Mulți oameni își afectează inima fără să știe, prin obiceiurile de zi cu zi. De la somn la nivelurile de stres, impactul poate fi mai semnificativ decât se crede.

Dr. Christopher Broyd, cardiolog consultant, a declarat pentru The Independent care sunt cele cinci obiceiuri care pot afecta sănătatea cardiovasculară.

Lipsa activității fizice

Primul comportament care poate afecta sănătatea inimii este lipsa de activitate fizică.

„Un stil de viață sedentar poate duce la creșterea în greutate, colesterol ridicat și creșterea tensiunii arteriale, toate acestea crescând riscul de boli cardiovasculare”, avertizează dr. Christopher Broyd, potrivit sursei citate.

Medicul subliniază că nu este nevoie ca o persoană să facă exerciții fizice la sală în fiecare zi, însă este important să se înceapă mișcarea cu pași mici: mersul pe jos, plimbările scurte și stretchingul.

Stresul cronic

Stresul cronic, cauzat de agitația de la locurile de muncă solicitante sau de problemele familiale, poate afecta sănătatea cardiovasculară, mai spune medicul.

„Stresul prelungit poate afecta negativ inima, crescând tensiunea arterială și riscul de infarct sau accident vascular cerebral. Stresul încurajează, de asemenea, mecanisme nesănătoase de coping, cum ar fi supraalimentarea sau fumatul”, explică Dr. Christopher Broyd.

În această situație, medicul recomandă practicarea unor strategii de gestionare a stresului, printre care mersul pe jos, yoga sau exercițiile fizice.

Nu acorzi prioritate somnului

Și somnul insuficient poate avea un impact negativ asupra sănătății inimii. „Lipsa somnului sau somnul de proastă calitate pot crește tensiunea arterială, pot contribui la obezitate și pot perturba procesele naturale de refacere ale organismului”, spune Broyd.

Pentru a îndrepta acest lucru, medicul recomandă stabilirea și respectarea unui program de somn – culcarea și trezirea la o anumită oră în fiecare zi – , evitarea consumului de cofeină, alcool și nicotină seara și practicarea unor activități relaxante, precum cititul.

Expunerea redusă la soare

Medicii recomandă evitarea expunerea la soare în orele de vârf din timpul verii, însă nu înseamnă că acest obicei nu poate fi făcut cu moderație, atât cât are organismul nevoie.

„Lipsa expunerii la soare poate duce la deficit de vitamina D, care a fost asociat cu hipertensiune arterială, inflamații și un risc crescut de boli cardiace. Expunerea la soare în condiții de siguranță sau suplimentarea cu vitamina D pot ajuta la menținerea sănătății inimii”, spune dr. Broyd, potrivit sursei menționate.

Medicul recomandă „doza” de vitamina D pentru cel puțin 15-30 de minute zilnic, de preferat în prima parte a zilei, când soarele nu este la fel de puternic.

Izolarea socială

Interacțiunea redusă cu alte persoane, care duce la izolarea socială, poate fi un comportament care crește riscul de boli cardiace, subliniază dr. Broyd.

„Studiile au arătat că singurătatea poate declanșa stresul, crește tensiunea arterială și afecta negativ funcția imunitară, toate acestea putând dăuna sănătății inimii. (…) Prin eforturi intenționate de a intra în contact cu alții și de a construi relații, poți să-ți îmbunătățești rețeaua de sprijin social și starea generală de bine și, în cele din urmă, să-ți îmbunătățești sănătatea inimii”, a conchis medicul.