Un test de sânge revoluționar detectează cancerul de cap și gât HPV cu 10 ani înainte de simptome

Cercetătorii americani au dezvoltat un test de sânge revoluționar care poate identifica cancerul de cap și gât cauzat de HPV cu până la 10 ani înainte ca pacienții să dezvolte simptome.

Instrumentul, numit HPV-DeepSeek, folosește secvențierea genomului pentru a detecta fragmente minuscule de ADN HPV care se desprind din tumorile incipiente și ajung în sângele pacientului.

Spre deosebire de cancerul de col uterin, pentru care există teste de screening, cancerul de cap și gât asociat cu HPV nu avea până acum nicio metodă de detectare precoce, anunță ANSA.

Rezultate impresionante, când a fost inclusă IA

Testarea pe 56 de probe de sânge a arătat rezultate impresionante: HPV-DeepSeek a identificat corect 22 din 28 de cazuri care au dezvoltat cancer mai târziu, în timp ce toate probele de la persoanele sănătoase au fost negative.

Când cercetătorii au integrat inteligența artificială, acuratețea a crescut – testul a detectat 27 din 28 de cazuri, inclusiv în probe colectate cu un deceniu înainte de diagnosticare.

Mai multe șanse de vindecare

Descoperirea este semnificativă pentru că HPV provoacă aproximativ 70% din cazurile de cancer de cap și gât din SUA, cu o incidență în creștere anuală.

De obicei, pacienții sunt diagnosticați doar după ce tumora s-a dezvoltat considerabil și s-a răspândit la ganglionii limfatici.

Detectarea precoce ar putea transforma tratamentul acestui tip de cancer, oferind pacienților șanse mult mai mari de vindecare și necesitând terapii mai puțin agresive.

Cercetătorii validează acum rezultatele într-un studiu mai amplu pe sute de probe.