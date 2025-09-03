Accident grav în Botoșani: 21 de persoane implicate, trei în stop cardiorespirator / A fost activat Planul Roșu

UPDATE: Trei persoane, în stop cardiorespirator

Pompierii care au ajuns la fața locului au constatat faptul că în microbuz erau 17 persoane, iar patru în autoturism.

ISU Botoșani anunță că au fost descarcerate șapte persoane, patru din mașină și trei din microbuz.

Trei persoane sunt în stop cardio-respirator și se aplică manevrele de resuscitare.

Anterior, ISU Botoșani anunțase că 15 persoane ar fi fost implicate, din care patru ar fi încarcerate.

Știrea inițială: Conform ISU Botoșani, accidentul a avut loc pe DN 24 C, între localitățile Românești și Dămideni.

În accident au fost implicate un autocar și un autoturism.

Din primele informații, ar fi implicate 15 persoane, din care patru ar fi încarcerate.

La fața locului intervin o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o Unitate de Terapie Intensivă Mobilă, trei ambulanțe SMURD și o autospecială pentru transport personal și victime multiple.

Suplimentar, la fața locului au fost trimise și patru ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță.

Având în vedere natura evenimentului și numărul persoanelor implicate, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție.