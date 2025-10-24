Accident grav în Iași. TIR răsturnat peste un autoturism. Momentul impactului

În accident au fost implicate patru persoane. Două victime aflate în autoturism sunt încarcerate sub caroseria camionului răsturnat și sunt inconștiente.

La fața locului au intervenit 13 pompieri de la Secția de Pompieri Pașcani, 2 autospeciale de intervenție, o ambulanță SMURD tip EPA (Echipaj de Prim Ajutor) și un echipaj SAJ tip C cu medic.

Au intervenit și autospeciale de la ISU Iași și ISU Suceava, dar și de la serviciile de ambulanță din cele două județe.

„Ajunse la fața locului, echipajele pompierilor militari, în cooperare, au extras cele două victime încarcerate. Din nefericire, cadrele medicale nu au putut decât să le constate decesul”, a transmis ISU Suceava.

Șoferul autotrenului, conștient și cooperant, a fost monitorizat medical, dar ulterior a refuzat transportul la spital.