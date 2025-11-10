Cascadorie pe Autostrada A1, în Giurgiu: TIR încărcat cu colete răsturnat peste o mașină

Potrivit ISU Giurgiu, în mașina peste care s-a răsturnat TIR-ul nu se afla nimeni.

La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și una SAJ și Poliția.

Doi bărbați au fost monitorizați de echipajul medical la fața locului, dar au refuzat transportul la spital.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor prin deconectarea bornelor de la bateriile de la autovehiculelor.