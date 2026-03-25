Accident grav pe DN 15D în județul Neamţ: patru victime încarcerate, iar o maşină a luat foc în urma impactului

Două autoturisme s-au ciocnit miercuri seară pe DN 15D, în comuna Dulceşti, judeţul Neamţ, iar în accident au fost implicate şase persoane, printre care şi un bebeluş.

În urma impactului, unul dintre vehicule a luat foc, iar patru persoane au rămas prinse între fiarele contorsionate ale maşinii. Pompierii au intervenit pentru a le elibera.

Potrivit informațiilor, la ora 19:30 a fost activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Neamț.

Accidentul a mobilizat imediat echipe de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Roman. Potrivit ISU Neamţ, patru dintre victime sunt încarcerate, iar trei dintre ele se află în stare de inconştienţă.

„În urma impactului, un autoturism a luat foc. Se lucrează pentru descarcerarea victimelor”, a transmis ISU Neamţ, care a anunțat că situația este destul de gravă și necesită intervenția rapidă pentru salvarea persoanelor prinse.