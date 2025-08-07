Achiziţii fictive şi venituri nedeclarate timp de 11 ani în firme din Bucureşti

Marţi, au fost efectuate trei percheziţii domiciliare în Capitală, iar procurorii au pus în mişcare acţiunea penală împotriva administratorului.

Acesta este acuzat că a prejudiciat statul prin 110 acte materiale, timp de 11 ani, în calitate de administrator în drept şi în fapt.

Faţă de inculpat a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Totodată, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor acestuia, până la concurenţa prejudiciului de 3.418.114 lei (echivalentul a 762.202 euro).