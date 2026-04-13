Aglomerație pe DN1 Brașov-București. Polițiștii recomandă rute alternative

Traficul este foarte aglomerat luni la praânz pe DN 1 pe direcția Brașov-București, iar polițiștii recomandă șoferilor rute alternative.
Cosmin Pirv
13 apr. 2026, 13:20, Social

Traficul auto este foarte aglomerat, iar circulația se desfășoară îngreunat pe DN 1, pe direcția Brașov – București, începând cu localitatea Predeal, transmite IPJ Brașov.

Au fost constituite dispozitive de informare a șoferilor de către poliția rutieră în punctele de interes: în municipiul Brașov, zona Dârste, în Stațiunea Predeal, la intersecția DN 1 cu DN73A, și la intersecția DN 73 cu DN 73A (Râșnov).

În vederea scăderii timpilor de așteptare în coloana formată pe DN 1, polițiștii rutieri recomandă utilizarea rutelor alternative:
– DN 1A (Brașov – Săcele – Cheia – Ploiești);
– DN 73 (Bran – Câmpulung – Pitești) sau
– DN 71 (Sinaia – Târgoviște – București).

