Ai cont la bancă? Poți rămâne fără acces la bani dacă ignori acest mesaj

Băncile din România pot cere clienților, în anumite situații, explicații și documente despre tranzacțiile efectuate prin conturi.

Procedura are la bază legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și este prevăzută în condițiile contractuale acceptate la deschiderea contului.

Problema apare însă atunci când clientul nu înțelege exact ce i se solicită sau nu răspunde în termenul indicat de bancă.

În astfel de cazuri, instituția de credit poate ajunge să refuze anumite tranzacții, să blocheze contul sau chiar să înceteze relația cu clientul.

Un caz concret, relatat de Economica.net, arată cât de complicată poate deveni o astfel de situație.

Clientul are cinci zile să răspundă

În cazul analizat, banca a transmis unui client o solicitare de clarificare privind mai multe tranzacții, inclusiv unele cu valori de câteva sute de euro.

Mesajul preciza că, dacă informațiile și documentele cerute nu sunt furnizate la timp, banca își poate lua măsuri precum refuzul efectuării tranzacțiilor, blocarea contului sau chiar încetarea relației de afaceri.

Solicitarea era însoțită de un termen de cinci zile

Clientul a cerut însă lămuriri suplimentare, întrucât formularea și lista documentelor solicitate nu erau suficient de clare.

În apropierea expirării termenului, acesta a apelat serviciul de relații cu clienții al băncii.

Răspunsul primit a fost că procedura este legală, iar explicațiile pot fi obținute fie de la o agenție a băncii, fie de la departamentul specializat care transmisese solicitarea.

La agenție, clientului i s-a comunicat că departamentul respectiv ar urma să răspundă în termen de 30 de zile.

Aici apare una dintre cele mai controversate situații: clientul trebuie să răspundă într-un interval foarte scurt, în timp ce pentru lămurirea solicitării sale poate aștepta săptămâni.

Răspunsul băncii a venit după 36 de zile

Clientul a transmis informațiile solicitate, însă nu a primit confirmarea că documentele sunt suficiente și că situația este închisă.

După alte 20 de zile, acesta a revenit la o agenție pentru a afla în ce stadiu se află verificarea. Singura soluție oferită a fost formularea unei solicitări pentru urgentarea răspunsului.

După 35 de zile de la solicitarea inițială, banca încă nu oferise clarificările cerute. A urmat o nouă solicitare de urgentare.

Răspunsul a venit abia după 36 de zile

Banca a explicat că solicitarea de informații face parte din procesul de actualizare a datelor despre clienți și de verificare a siguranței și conformității tranzacțiilor.

Banca a invocat și condițiile generale de afaceri, potrivit cărora clientul trebuie să furnizeze, pe parcursul relației contractuale, informațiile și documentele justificative considerate relevante de bancă, ori de câte ori aceasta consideră necesar.

În final, după aproximativ o lună și jumătate de la solicitarea inițială, banca a transmis că poate considera etapa finalizată.

De ce pot băncile să ceară explicații despre tranzacții

Verificările nu înseamnă automat că un client este suspectat de comiterea unei infracțiuni. Instituțiile de credit au obligații legale privind cunoașterea clientelei, monitorizarea tranzacțiilor și prevenirea spălării banilor.

În același timp, faptul că procedura este legală nu înseamnă că experiența clientului este întotdeauna una lipsită de probleme.

Cazul prezentat ridică o întrebare importantă: cât de echilibrată este o procedură în care banca poate solicita informații suplimentare în orice moment, clientul are la dispoziție doar câteva zile pentru a răspunde, dar explicațiile solicitate de acesta pot veni și după mai bine de o lună?

Pentru clienți, e o atenționare serioasă: un astfel de mesaj nu ar trebui ignorat.

Chiar dacă tranzacțiile sunt perfect legale și aparent banale, banca poate solicita documente sau explicații suplimentare.

Iar nerespectarea termenului comunicat poate avea consecințe asupra accesului la cont și asupra relației contractuale.