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Alertă în Republica Moldova: un proiectil a căzut la granița cu Ucraina | Un polițist a fost rănit

Un proiectil a ajuns luni dimineață în apropierea punctului de trecere Palanca, după atacurile asupra infrastructurii ucrainene. Acesta a ricoșat și a lovit un autobuz, iar un polițist de frontieră a fost rănit.
Alertă în Republica Moldova: un proiectil a căzut la granița cu Ucraina | Un polițist a fost rănit
Facebook/Poliția de Frontieră a Rep. Moldova
Luiza Moldovan
05 oct. 2026, 11:18, Social
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Un proiectil a căzut luni dimineață în apropierea punctului de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, la granița dintre Republica Moldova și Ucraina, în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii ucrainene, informează Poliția de Frontieră a Republicii Moldova.

Proiectilul a ricoșat după impactul cu solul și a lovit un autobuz de rută aflat în apropierea barierei.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția de Frontieră, incidentul s-a produs în data de 5 octombrie 2026, în jurul orei 09:38, în zona punctului de trecere Palanca, din Republica Moldova.

Proiectilul a lovit un autobuz și cabina de control

Conform primelor informații, proiectilul a căzut în apropierea punctului de trecere a frontierei, după care, în urma impactului cu solul, a ricoșat și s-a proiectat într-un autobuz de rută care staționa în apropierea barierei.

În urma incidentului au fost raportate deteriorări ale autobuzului și ale cabinei de control.

Un angajat al Poliției de Frontieră a fost rănit ușor.

Potrivit informațiilor preliminare transmise de autorități, nu au fost înregistrate alte victime.

Activitatea punctului de trecere a fost sistată

Ca urmare a incidentului, activitatea punctului de trecere a frontierei Palanca (Republica Moldova) – Maiaki-Udobnoe (Ucraina) a fost sistată.

Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte în care proiectilul a ajuns în apropierea punctului de frontieră și amploarea pagubelor produse.

Context

Incidentul are loc în contextul unor noi atacuri rusești asupra infrastructurii ucrainene.

Punctul Palanca este unul dintre principalele puncte de legătură dintre Republica Moldova și sudul Ucrainei, iar orice incident în această zonă poate afecta temporar traficul transfrontalier.

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