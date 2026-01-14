ANM: Ger persistent și risc de polei în România. Temperaturile vor fi sub 0°C în majoritatea regiunilor

Procesul de încălzire a vremii va continua în perioada imediat următoare, însă temperaturile vor rămâne sub mediile climatologice, iar riscul de polei va fi ridicat, avertizează directorul de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie, Florinela Georgescu.

Temperaturi ușor mai ridicate, dar sub mediile climatologice

„Ne așteptăm ca procesul de încălzire să continue. Sigur, temperaturile de peste noapte au marcat o creștere, dar încă au mai fost zone cu ger”, a explicat Florinela Georgescu, la Digi24. Potrivit acesteia, cele mai afectate regiuni au fost „partea de nord a țării, mai ales Maramureșul și nordul Moldovei, dar și regiuni sudice, Oltenia și Muntenia”, unde s-au înregistrat și cele mai scăzute temperaturi ale dimineții.

Meteorologii estimează că temperaturile diurne vor crește față de ziua precedentă, însă vor rămâne sub normalul perioadei.

„Chiar dacă peste zi temperaturile vor crește, categoric încă se vor menține sub mediile multianuale, în special în partea de nord, de centru și de est a teritoriului”, a precizat Georgescu.

Maximele se vor încadra, în general, „între minus 6 și 6 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în nordul Moldovei, iar cele mai ridicate în Banat”.

Nopțile vor rămâne reci în cea mai mare parte a țării.

„Rămân sub 0 grade temperaturile minime în mare parte a țării, probabil iarăși la limita gerului în jumătatea de nord a Moldovei, poate izolat și în partea de sud”, a mai spus directorul de prognoză al ANM.

Atenție la polei

În acest context, specialiștii atrag atenția asupra riscului crescut de polei. „Atenția maximă pe care trebuie să o acordăm astăzi și mâine este referitoare la condițiile de formare a poleiului, pentru că precipitațiile nu vor fi importante cantitativ, dar vor fi mixte, în special în partea de vest, de centru și de sud a teritoriului. Trebuie să fim extrem de atenți cum circulăm”, a avertizat Florinela Georgescu.

Răcire accentuată în weekend

După această scurtă perioadă de încălzire, vremea se va răci accentuat.

„Urmează, din păcate, o nouă răcire a vremii, pe care o vom resimți deja din noaptea de joi spre vineri, începând din partea de est a țării, din Moldova”, a explicat meteorologul.

Ulterior, temperaturile vor scădea în toate regiunile, iar weekendul va aduce valori tot mai coborâte, chiar și pe timpul zilei.

„Zilele de weekend vor fi cu temperaturi din ce în ce mai scăzute, sub minus 10 grade, iar în estul țării, în special în Moldova, vom avea maxime negative inclusiv pe parcursul zilei, mai ales în nordul regiunii”, a adăugat Georgescu.

Gerul va persista și în prima parte a săptămânii viitoare. „Va fi ger și ziua, dar mai ales noaptea. Temperaturile minime vor fi caracteristice gerului, sub minus 10 grade în toate regiunile țării, iar această situație va dura până spre jumătatea săptămânii viitoare”, a mai spus directorul de prognoză al ANM.

Monitorizarea activității ciclonice din Mediterana

Meteorologii urmăresc și evoluțiile din zona Mării Mediterane.

„Suntem atenți la ce se întâmplă în Bazinul Mării Mediterane, unde formațiuni ciclonice aduc precipitații bogate. Deocamdată sunt departe de țara noastră, dar urmărim dacă această activitate ciclonică va ajunge să ne influențeze și pe noi”, a conchis Florinela Georgescu.