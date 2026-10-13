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ANOSR cere universităților să reducă taxele: Mulți studenți nu își permit să continue și să finalizeze studiile

Taxele pentru studenți pot ajunge la 15.000 de lei pentru școlarizare și la 50.000 de lei pentru transferul la o altă universitate, potrivit unei analize prezentate de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). Organizația cere universităților să revizuiască taxele pentru anul universitar 2027-2028, în raport cu situația economică actuală.
ANOSR cere universităților să reducă taxele: Mulți studenți nu își permit să continue și să finalizeze studiile
Sursa foto: Pexels/Gera Cejas
Cosmin Pirv
13 oct. 2026, 17:47, Social
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Potrivit ANOSR, taxele de școlarizare pentru studenți variază între 2.200 și 15.000 de lei, cele de cazare în cămine între 158 și 1.650 de lei, iar taxele de admitere între 75 și 750 de lei.

Studenții pot plăti între 50 și 600 de lei pentru înmatriculare, între 60 și 350 de lei pentru reexaminare și până la 395 de lei pentru mărirea notei. Eliberarea actelor de studiu poate costa între 50 și 800 de lei, iar prelungirea studiilor poate ajunge la 7.700 de lei.

În cazul transferului la o altă universitate, costurile pot ajunge la 50.000 de lei, potrivit organizației studențești.

ANOSR atrage atenția că aceste taxe se adaugă cheltuielilor zilnice și efectelor măsurilor de austeritate, punând presiune asupra bugetelor studenților și îngreunând continuarea studiilor.

„Dat fiind contextul socio-economic din România și impactul măsurilor de austeritate asupra studenților, ANOSR cere universităților revizuirea taxelor în raport cu realitatea economică actuală, pentru a asigura accesul echitabil la învățământ superior”, transmite organizația.

Alianța solicită ca taxele pentru anul universitar 2027-2028 să fie stabilite ținând cont de costurile actuale suportate de studenți și de necesitatea asigurării unui acces echitabil la învățământul superior.

„În lipsa unor forme de sprijin financiar adecvate din partea statului și a universităților, mulți dintre studenți nu își permit să continue și să finalizeze studiile”, arată ANOSR.

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