Prima pagină » Social » Anunțul ANM despre vremea de Paștele catolic și ortodox: Temperaturi mai mari decât cele normale

Anunțul ANM despre vremea de Paștele catolic și ortodox: Temperaturi mai mari decât cele normale

Specialiștii ANM au publicat marți prognozele pentru următoarele patru săptămâni. Până în 13 aprilie, temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei.
Anunțul ANM despre vremea de Paștele catolic și ortodox: Temperaturi mai mari decât cele normale
Cosmin Pirv
31 mart. 2026, 07:27, Social

Săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile nordice, estice și local în cele sudice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile extracarpatice, mai ales în cele sudice și sud-estice, dar și deficitar în cele vestice și nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice și nord-vestice.

Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

Mediile valorilor termice se vor situa în limitele climatologice pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

