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Aproximativ 200 de susținători ai lui Călin Georgescu, din nou la Arestul Central. „Căline, Căline, Iisus este cu tine”

Aproximativ 200 de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat marți seară în fața Arestului Central din București, unde fostul candidat la Președinție rămâne încarcerat, deși Tribunalul București a decis în cursul zilei înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.
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Oana Antipa
13 oct. 2026, 22:20, Social
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Manifestanții au instalat 12 corturi pe spațiul verde din fața centrului de detenție și scandează în sprijinul lui Georgescu.

„Căline, Căline, Iisus este cu tine”

Susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale au revenit marți seară în fața Arestului Central, continuând seria manifestațiilor declanșate după încarcerarea acestuia.

La protest participă aproximativ 200 de persoane, iar pe spațiul verde din fața centrului de detenție au fost amplasate 12 corturi.

Manifestanții scandează „Căline, Căline, Iisus este cu tine” și „Dosar fabricat, Călin nevinovat”, contestând astfel acuzațiile formulate împotriva fostului candidat la Președinție.

Video: Rareș Mustață

Georgescu a obținut marți înlocuirea arestului preventiv

Manifestația are loc la câteva ore după ce Tribunalul București a admis cererea lui Călin Georgescu privind înlocuirea arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu.

Instanța a dispus arestul la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, însă măsura va intra în vigoare numai dacă hotărârea rămâne definitivă.

„Prin încheierea din data de 13.10.2026, pronunțată în dosarul nr. 41685/3/2026 al Tribunalului București, s-a admis cererea formulată de inculpatul G.C. de înlocuire a măsurii preventive, prin care s-a dispus înlocuirea arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu pe o durată de 30 de zile, cu începere de la data rămânerii definitive a încheierii”, se arată în informațiile comunicate în legătură cu soluția instanței.

Procurorii DIICOT au la dispoziție 48 de ore pentru a contesta hotărârea la Curtea de Apel București. Din acest motiv, Georgescu nu poate părăsi deocamdată Arestul Central.

Video: Rareș Mustață

Protestele au început după arestarea din 29 septembrie

Susținătorii lui Călin Georgescu se adună în fața Arestului Central de la sfârșitul lunii septembrie.

Fostul candidat la Președinție a fost plasat în arest preventiv pe 29 septembrie, după ce Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT împotriva unei hotărâri anterioare prin care Tribunalul București decisese cercetarea sa sub control judiciar.

De atunci, susținătorii săi au organizat manifestații repetate în fața centrului de detenție. Protestul de marți seară continuă seria acțiunilor începute după încarcerarea lui Georgescu.

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