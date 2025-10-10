Prima pagină » Social » Atenție șoferi! Restricţii de circulaţie pe A1 între Piteşti şi Bucureşti

Atenție șoferi! Restricţii de circulaţie pe A1 între Piteşti şi Bucureşti

Autorităţile anunţă că vineri sunt restricţii de circulaţie pe autostrada A1 între Piteşti şi Bucureşti ca urmare a unor lucrări care au loc pe şosea.
Petru Mazilu
10 oct. 2025, 08:37, Social

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, începând de vineri, de la ora 10:00, se desfăşoară lucrări de reparaţii asfaltice pe Autostrada A1, pe sensul de mers Piteşti – Bucureşti, între kilometrii 21 şi 22.

Pe durata intervenţiilor, traficul rutier este restricţionat pe prima bandă, circulaţia desfăşurându-se doar pe banda a doua.

Poliţiştii le recomandă şoferilor să reducă viteza în zona lucrărilor, să păstreze o distanţă de siguranţă suficientă faţă de vehiculul din faţă şi să semnalizeze din timp orice schimbare de bandă.