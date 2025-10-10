Atenție șoferi! Restricţii de circulaţie pe A1 între Piteşti şi Bucureşti

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, începând de vineri, de la ora 10:00, se desfăşoară lucrări de reparaţii asfaltice pe Autostrada A1, pe sensul de mers Piteşti – Bucureşti, între kilometrii 21 şi 22.

Pe durata intervenţiilor, traficul rutier este restricţionat pe prima bandă, circulaţia desfăşurându-se doar pe banda a doua.

Poliţiştii le recomandă şoferilor să reducă viteza în zona lucrărilor, să păstreze o distanţă de siguranţă suficientă faţă de vehiculul din faţă şi să semnalizeze din timp orice schimbare de bandă.