Avertisment ANPC: Părinții să evite uniformele școlare din fibre sintetice și rechizitele fără etichete

Instituția recomandă achiziționarea produselor doar din magazine specializate care eliberează documente de cumpărare necesare depunerii unei reclamații.

ANPC avertizează că uniformele din fibre sintetice pot afecta sănătatea copiilor, deoarece nu permit pielii să respire și pot provoca hipotermie, alergii și acumularea de electricitate statică care afectează sistemul nervos.

Materialele recomandate sunt bumbacul și inul pentru toamnă și primăvară, lâna și cașmirul pentru iarnă. Îmbrăcămintea nu trebuie să emită miros înțepător, care poate indica substanțe chimice dăunătoare.

Pentru copiii între 7 și 14 ani, cordoanele funcționale nu trebuie să depășească 75 mm la fiecare capăt și nu trebuie să fie elastice.

În controalele din anii anteriori, ANPC a găsit:

Rechizite fără traducerea în română a elementelor de caracterizare

Uniforme fără etichete cu compoziția fibroasă și instrucțiunile de întreținere

Ghiozdane fără etichete de identificare

Markere colorate cu data de valabilitate depășită

Caiete și blocuri de desen care nu respectau numărul de file declarat pe copertă.

ANPC recomandă verificarea atentă a etichetelor produselor textile, care trebuie să conțină compoziția fibroasă și instrucțiunile complete de întreținere.