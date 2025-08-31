Avertizare hidrologică de Cod Portocaliu şi Cod Galben pentru mai multe râuri din ţară

Administratia Nationala Apele Romane (ANAR) a anunţat, duminică, că în intervalul 31 august, ora 12:00 – 1 septembrie, ora 12:00, mai multe râuri din bazinul Vişeu, Iza, Someş, Crişuri, Mureş, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa şi Siret se află sub avertizare hidrologică de Cod Galben.

Fenomenele vizate sunt scurgeri importante pe versanţi, viituri rapide pe râuri mici şi posibile depăşiri ale cotelor de apărare.

De asemenea, pentru intervalul 31 august, ora 18:00 – 1 septembrie, ora 09:00, pe râurile Someşul Mare (judeţul Bistriţa-Năsăud) şi Bistriţa (judeţele Suceava, Harghita şi Neamţ) a fost emisă o avertizare de Cod Portocaliu, cu posibile efecte severe de inundaţii locale.

Specialiştii avertizează că fenomenele hidrologice periculoase pot apărea şi pe afluenţi de grad inferior sau pe cursuri de apă necadastrate din zonele vizate.

Autorităţile recomandă populaţiei şi instituţiilor locale să urmărească evoluţia situaţiei hidrometeorologice şi să respecte măsurile prevăzute în regulamentul de gestionare a situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase.