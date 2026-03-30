Avertizare hidrologică. Râurile Trotuș și Putna, sub cod galben și portocaliu de viituri

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a actualizat luni avertizarea hidrologică emisă anterior.

Un Cod portocaliu vizează râul Putna pe sectorul aferent stației hidrometrice Mircești, județul Vrancea. Intervalul de valabilitate: 30 martie, ora 11:00 – 30 martie, ora 18:00.

În această zonă există risc de depășire a cotelor de apărare, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte.

Cod galben pe Trotuș și Putna până marți

Codul galben este valabil în intervalul 30 martie, ora 12:00 – 31 martie, ora 12:00, pe două sectoare distincte.

Pe râul Trotuș, avertizarea vizează sectorul aval al stației hidrometrice Goioasa, în județele Bacău și Vrancea. Pe râul Putna, codul galben acoperă sectorul aval al stației hidrometrice Colacu, în județul Vrancea.