Bărbatul care i-ar fi agresat pe cei doi jurnaliști, reținut după audieri

Acesta urmează să fie prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Autoritățile continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, mai transmite sursa citată.

Bărbatul ar fi agresat doi jurnaliști

Poliția Capitalei a fost sesizată luni, 5 octombrie, că doi reprezentanți ai mass-media ar fi fost agresați de un bărbat în fața unei instituții publice din Sectorul 3.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că sesizarea se confirmă: cele două victime au fost lovite intenționat, cu un obiect metalic. Este vorba despre bara metalică, de culoare albă, a unui steag pe care acesta îl purta. Pe imaginile surprinse de presa de la fața locului se aude cum unul dintre jurnaliști afirmă că a fost lovit în cap.

Pe imaginile surprinse de presa de la fața locului se aude cum unul dintre cameramani acuză că a fost lovit în cap. „Mi-ai dat mai devreme cu ăsta în cap”, îi spune un bărbat susținătorului lui Georgescu, referindu-se la bara metalică a steagului purtat de acesta.

Autorităţile au identificat persoana bănuită, un bărbat de 50 de ani.

Va fi sesizată unitatea de parchet competentă

Polițiștii Secției 10 au întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violențe.

Bărbatul a fost adus de un echipaj de jandarmi la sediul Secției 10 Poliție, unde este audiat pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.

Cercetările continuă, iar în funcție de probele administrate vor fi dispuse măsurile legale.

Urmează să fie sesizată și unitatea de parchet competentă.

Poliția Capitalei a transmis că „condamnă ferm” orice formă de agresiune sau comportament violent la adresa jurnaliștilor.

Reprezentanții instituției subliniază că libertatea presei și siguranța jurnaliștilor trebuie respectate, iar faptele de violență sunt tratate cu fermitate și verificate cu celeritate.