Bistrița-Năsăud: Trei tineri au fost reținuți pentru trafic de droguri de risc și de mare risc

Din cercetări a reieșit că, pe parcursul lunii septembrie 2025, cei trei tineri au procurat, deținut și vândut canabis, fiecare tranzacție fiind de 400 de lei.

Vineri seara, unul dintre inculpați, în vârstă de 24 de ani, a fost prins în flagrant în timp ce vindea peste 100 de grame de „cristal 3-CMC, drog de mare risc” pentru suma de 6.000 de lei, cantitate procurată anterior de la tânărul de 25 de ani.

„Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate substanțele interzise tranzacționate, iar în urma perchezițiilor efectuate au fost identificate și ridicate alte cantități de canabis, ciuperci halucinogene (Psilocine, drog de mare risc) și substanță cristalină, parțial porționate și ambalate, obiecte purtând urme de substanță, precum și alte mijloace de probă”, se arată în informarea emisă de DIICOT – Bistrița-Năsăud.

Doi dintre inculpați sunt recidiviști, iar cel de 25 de ani era sub control judiciar într-o altă cauză penală pentru infracțiuni similare.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bistrița-Năsăud a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a celor trei pentru 30 de zile.