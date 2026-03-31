Bucureștean arestat după un conflict în trafic: a lovit de mai multe ori intenționat un vehicul

Un bucureștean în vârstă de 37 de ani a fost arestat preventiv după ce, în urma unui scandal în trafic, a lovit de mai multe ori, intenționat, o altă mașină, rănind o femeie care se afla în vehiculul lovit în calitate de pasager.
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Laura Buciu
31 mart. 2026, 16:43, Social

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 14 Poliție au reținut, luni, un bărbat, în vârstă de 37 de ani, într-un dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere, lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Secția 14 Poliție a fost sesizată, duminică, de un bărbat, în vârstă de 26 de ani, cu privire la faptul că, în urma unor neînțelegeri cu un alt participant la trafic, acesta i-ar fi produs distrugeri autoturismului.

„Din cercetările efectuate, s-a stabilit că, în jurul orei 18.30, în timp ce persoana vătămată conducea un autoturism, pe o stradă din Sectorul 4, ar fi avut o neînțelegere cu un alt participant la trafic, împrejurare în care, cel din urmă ar fi intrat, în mod intenționat, de mai multe ori, în coliziune frontală cu acesta, provocând distrugeri mașinii acesteia și aducând-o în stare de neutilizare. De asemenea, în urma evenimentului, o femeie în vârstă de 29 de ani, care se afla în mașină cu bărbatul de 26 de ani, ar fi suferit mai multe leziuni”, transmite, marți, Poliția Capitalei.

Astfel, a fost identificat și depistat un bărbat, în vârstă de 37 de ani, bănuit de comiterea faptelor. Acesta a fost dus la audieri și, ulterior, reținut. Magistrații au dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Secția 14 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere, lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

