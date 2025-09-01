Bujduveanu: Două tronsoane noi din rețeaua de termoficare, puse în funcțiune în București

Primăria Capitalei a pus în funcțiune două noi tronsoane din rețeaua de termoficare, parte a proiectului de modernizare a Magistralei II-III Grozăvești.

Este vorba de 300 de metri de conductă sub Bulevardul Kiseleff, între Muzeul Antipa și Muzeul de Geologie, și 200 de metri între strada Mexic și Pasajul Victoriei.

Lucrările au fost realizate în galerii înguste, sub zone intens circulate, fără intervenții la suprafață pentru a nu bloca traficul.

„Cu aceste lucrări, am ajuns la peste 90% din cei 11 km ai întregului proiect. Prin finalizarea acestei investiții reducem pierderile din rețea și îmbunătățim furnizarea de apă caldă în zona centrală și în cartierul Aviației”, a transmis primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.