Sociolog: Prezența la vot crește constant – 80% din nivelul de la ora 13.00 din 2024

Ponderea creșterilor orare sugerează o posibilă redresare a mobilizării electoratului.

„Creșterea prezenței raportată la ritmul orar din 2024 continuă. Ponderea prezenței în ultimele 4 ore comparativ cu prezența pe ore de la alegerile locale din 9 iunie 2024 crește constant”, a anunțat Ștefureac.

Conform datelor prezentate de sociolog, evoluția comparativă arată o tendință ascendentă. La ora 10.00 votaseră 60% din totalul celor care votaseră în 2024 la ora similară. La ora 11.00 procentul a crescut la 66%, la ora 12.00 a ajuns la 71%. La 13.00 s-a înregistrat aproape 80% dintre cei care votaseră la aceeași oră în iunie 2024.

Datele marchează o evoluție pozitivă față de estimările pesimiste de dimineață, când Ștefureac avertiza că prezența finală ar putea scădea sub 30% dacă ritmul de la deschiderea urnelor se menținea constant.

La alegerile locale din 9 iunie 2024, prezența finală în București a fost de 41,3%.