Prima pagină » Politic » Sociolog: Prezența la vot crește constant – 80% din nivelul de la ora 13.00 din 2024

Sociolog: Prezența la vot crește constant – 80% din nivelul de la ora 13.00 din 2024

Sociologul Remus Ștefureac raportează o creștere constantă a prezenței la vot comparativ cu alegerile locale din 9 iunie 2024.
Sociolog: Prezența la vot crește constant - 80% din nivelul de la ora 13.00 din 2024
Andreea Tobias
07 dec. 2025, 14:07, Politic

Ponderea creșterilor orare sugerează o posibilă redresare a mobilizării electoratului.

„Creșterea prezenței raportată la ritmul orar din 2024 continuă. Ponderea prezenței în ultimele 4 ore comparativ cu prezența pe ore de la alegerile locale din 9 iunie 2024 crește constant”, a anunțat Ștefureac.

Conform datelor prezentate de sociolog, evoluția comparativă arată o tendință ascendentă. La ora 10.00 votaseră 60% din totalul celor care votaseră în 2024 la ora similară. La ora 11.00 procentul a crescut la 66%, la ora 12.00 a ajuns la 71%. La 13.00 s-a înregistrat aproape 80% dintre cei care votaseră la aceeași oră în iunie 2024.

Datele marchează o evoluție pozitivă față de estimările pesimiste de dimineață, când Ștefureac avertiza că prezența finală ar putea scădea sub 30% dacă ritmul de la deschiderea urnelor se menținea constant.

La alegerile locale din 9 iunie 2024, prezența finală în București a fost de 41,3%.

Recomandarea video

VIDEO Anamaria Gavrilă (POT), încă o gafă: Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor
G4media
Meteorologii Accuweather anunță trei zile de ninsori în Capitală în decembrie 2025. Ziua în care temperaturile vor scădea dramatic
Gandul
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Cancan
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport
De ce judecătorii nu au vrut să-l condamne la închisoare pe viață pe avocatul care și-a aruncat partenera însărcinată de la etajul șase
Libertatea
Cele șapte obiecte din locuință care blochează fluxul de bani, potrivit Feng Shui
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor