Calea Victoriei devine pietonală în weekendul 9-10 august

Calea Victoriei va fi din nou dedicată pietonilor în zilele de 9 şi 10 august. În acest interval, traficul rutier va fi restricţionat, iar bulevardul va deveni o zonă de plimbare şi activităţi pentru public.

Pe parcursul celor două zile, vizitatorii vor găsi pe Calea Victoriei spectacole susţinute de artişti stradali şi activităţi pentru toate categoriile de vârstă. Tot în aceste zile, între orele 10:00 şi 17:30, Casa Filipescu-Cesianu – Muzeul Municipiului Bucureşti primeşte publicul care doreşte să descopere expoziţiile permanente „Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute” şi „În apropierea sfinţilor. Frescele Mănăstirii Văcăreşti după 40 de ani”. Accesul se face pe bază de bilet.

Programul complet al fiecărui weekend din proiectul „Străzi Deschise – Bucureşti, Promenadă urbană” este disponibil pe site-ul www.arcub.ro şi pe paginile de social media Străzi Deschise – Bucureşti şi ARCUB.

Restricţii de circulaţie în weekend

În zilele de 9 şi 10 august, între orele 10:00 şi 22:00, Calea Victoriei devine pietonală pe tronsonul dintre Bulevardul Dacia şi intersecţia cu Splaiul Independenţei, fără blocarea intersecţiilor. Traversarea Căii Victoriei va fi posibilă pe strada Ştirbei Vodă, strada C.A. Rosetti, strada Dem I. Dobrescu, strada Ion Câmpineanu şi bulevardul Regina Elisabeta.

Societatea de Transport Bucureşti va devia traseele mijloacelor de transport, fără a afecta pasagerii. În noaptea de sâmbătă spre duminică, traficul rutier va fi reluat între orele 23:00 şi 09:00. Pentru siguranţa participanţilor, pe segmentele închise circulaţiei auto se opreşte şi accesul pe pistele de biciclete.

Strada Piaţa Amzei, între Calea Victoriei şi Piaţa Amzei, precum şi Strada Christian Tell, între Strada Biserica Amzei şi Strada Piaţa Amzei, vor fi pietonale în aceleaşi zile şi în acelaşi interval orar, 10:00 – 22:00.