Captură record de arme și muniții în Chișinău. Acestea erau ascunse în pereți

Potrivit Poliției Republicii Moldova, grupul infracțional condus de un bărbat de 45 de ani, suspectat de șantaj, ar fi urmărit, prin amenințări, începând cu anul 2025, obținerea sumei de 30.000 de euro de la un alt membru al grupului, în vârstă de 40 de ani, invocând o datorie fictivă. Membrii grupului acționau și pe teritoriul Europei, iar cei care nu respectau ordinele liderului erau sancționați.

În timpul percheziției făcute au fost descoperite și ridicate 16 arme de foc, inclusiv mitraliere și puști (AKSU, Beretta, Winchester) și arme cu lunetă, aproximativ 10 000 de cartușe de diferite calibre, 5 grenade și 2 aruncătoare RPG-22, camuflate și ascunse în perete. De asemenea au fost ridicate 3 pașapoarte cu aceeași fotografie, dar identități diferite, și alte obiecte interzise.

Patru persoane au fost reținute, iar victima este cercetată în libertate pentru implicare în infracțiuni comise pe teritoriul UE.