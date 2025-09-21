Caraș-Severin: Turiști cehi prinși cu mașini off-road în Poiana Mărului, amendați de jandarmi

Aventura s-a încheiat scump pentru un grup de turiști cehi, care au crezut că pot cuceri zona montană cu șase mașini off-road.

Jandarmii montani i-au surprins în zona DAF Sucu – Poiana Mărului, acolo unde accesul auto este strict interzis, și le-au aplicat amenzi de 12.000 de lei.

Jandarmii montani le-au explicat turiștilor prevederile legale care protejează ecosistemul montan și au subliniat riscurile pe care le presupune circulația neautorizată în zone naturale sensibile.

„Folosirea autovehiculelor în afara drumurilor publice și forestiere deschise circulației nu doar că degradează natura, dar poate pune în pericol viața și siguranța participanților”, transmite Jandarmeria Caraș-Severin.