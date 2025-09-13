Centrul de Radioterapie de la Pitești va fi finalizat în 2026, prin fonduri europene

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că proiectul Centrului de Radioterapie din Pitești, început prin PNRR, va fi finalizat în 2026 cu finanțare europeană nerambursabilă prin Programul Operațional Sănătate.

„Centrul de Radioterapie de la Pitești – proiectul continuă și va fi finalizat anul viitor, cu 20 milioane de euro fonduri europene!

Proiectul Centrului de Radioterapie din Pitești a fost început prin PNRR și va fi dus la capăt cu fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Sănătate.

Rogobete: „Toate proiectele vor fi finalizate”

Valoarea totală este de 20 milioane de euro, iar lucrările continuă în ritm susținut.”, a anunțat pe Facebook, ministrul Sănătății.

Acesta a anunțat și continuarea tuturor proiectelor.

„Mesajul este clar: toate șantierele începute în sănătate vor fi finalizate. Indiferent că au fost demarate prin PNRR și sunt transferate acum pe alte surse de finanțare europeană, fiecare proiect merge mai departe”, notează Rogobete.