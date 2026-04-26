Prima pagină » Social » Cinci delfini și un rechin, prinși în plase amplasate ilegal în Marea Neagră, salvați de polițiști

Cinci delfini și un rechin, prinși în plase amplasate ilegal în Marea Neagră, salvați de polițiști

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au salvat șase sturioni, cinci delfini și un rechin prinși în plase amplasate ilegal în Marea Neagră.
Cosmin Pirv
26 apr. 2026, 10:40, Social

Polițiștii au descoperit în Marea Neagră mai multe plase de pescuit ilegale, în lungime totală de 950 de metri, în care erau capturate șase exemplare de sturion, cinci delfini și un rechin.

Plasele au fost descoperite sâmbătă în zona Cap Sahalin.

Exemplarele au fost eliberate, iar uneltele de pescuit au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În cauză a fost deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni la regimul braconajului piscicol, iar polițiștii de frontieră desfășoară activităti de indentificare a autorilor.

