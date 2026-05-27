Prima pagină » Social » Ciprian Ciucu acuză RAR de corupție după ce i s-au cerut zeci de mii de lei pentru date statistice: „Mișto, nu?”

Ciprian Ciucu acuză RAR de corupție după ce i s-au cerut zeci de mii de lei pentru date statistice: „Mișto, nu?”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a acuzat Registrul Auto Român că ar fi cerut o sumă imensă de bani pentru furnizarea unor date statistice privind numărul de mașini, pe categorii de norme de poluare.
Ciprian Ciucu acuză RAR de corupție după ce i s-au cerut zeci de mii de lei pentru date statistice: „Mișto, nu?”
Sursă foto: Alexandru Nechez / Mediafax Foto
Nițu Maria
27 mai 2026, 19:51, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a adresat critici la adresa Registrului Auto Român (RAR), pe care îl numește „una dintre cele mai corupte instituții din România”, după ce instituția i-ar fi cerut peste 66.000 de lei pentru o statistică privind numărul de mașini, în funcție de normă de poluare.

Edilul a făcut declarațiile într-o postare pe Facebook, unde a explicat că a solicitat RAR aceste informații, care sunt necesare pentru decizii administrative cu impact asupra populației.

Date statistice, contra cost

Potrivit lui Ciprian Ciucu, instituția i-a transmis că datele pot fi furnizate doar contra sumei de 66.232 de lei, cu TVA inclus.

„«Ce bine e când instituțiile statului comunică și împărtășesc date pe subiecte importante, ca să fundamentăm decizii cu impact asupra a milioane de oameni.» Asta mi-ar fi plăcut să spun după ce am solicitat RAR să ne dea STATISTIC numărul de mașini pe fiecare normă de poluare. În schimb, putem intra în posesia datelor pentru suma de 66.232 lei, TVA inclus. Mișto, nu?”, a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.

Acesta a continuat seria acuzațiilor la adresa RAR, susținând că situația arată cât de grave sunt probleme în ceea ce privește funcționarea instituției.

„Asta din partea uneia dintre cele mai corupte instituții din România: vedem în fiecare zi în trafic masini care scot fum gros de eșapament, ce ne omoară cu zile, în timp ce întodeauna «au rar-ul»”, a mai transmis acesta.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
GSP.ro
O nouă lovitură pentru Anca Alexandrescu! Realitatea TV, ÎNCHISĂ!?
Gandul
Legătura neștiută dintre Vali Vijelie și Sile Cămătaru: ,,Am avut o aventură cu nevasta lui''
Cancan
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport
Ciprian Ciucu a numit „una dintre cel mai corupte instituții din România”: „Ne omoară cu zile”
Libertatea
Ce efecte are consumul zilnic de bere asupra organismului? Obiceiul pe care îl practică mulți români
CSID
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia