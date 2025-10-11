Circulația trenurilor între Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, suspendată temporar

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, în perioada 14 – 17 octombrie 2025, în intervalul orar 09:00 – 14:00, personalul de specialitate al Sucursalei Regionale CF București va executa lucrări de întreținere tehnică și revizii bianuale la electromecanismele de macaz și schimbătoarele de cale, conform reglementărilor feroviare, pe linia de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă (T1).

Într-un comunicat de presă, „CFR” S.A, precizează că pentru desfășurarea acestor lucrări de mentenanță, circulația trenurilor va fi temporar suspendată pe relația București Nord – Pajura – Mogoșoaia – Terminal Aeroport Henri Coandă (T1), în perioada 14 – 17 octombrie 2025, intervalul orar 09:00 – 14:00, urmând ca reluarea circulației să se facă zilnic, la ora 14:00, după finalizarea lucrărilor planificate.

Pasagerii se pot deplasa cu autobuzul

Pe durata intervențiilor, Societatea de Transport București STB S.A. va asigura transportul alternativ al pasagerilor prin reluarea liniei expres 780, care va funcționa în perioada 14 – 17 octombrie 2025, în intervalul 08:30 – 15:00, cu plecări la 30 de minute de la terminalele „Gara Basarab” și „Aeroport Henri Coandă”.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. mulțumește călătorilor pentru înțelegere și Societății de Transport București STB S.A. pentru colaborare și sprijinul acordat în asigurarea legăturii de transport între Gara de Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă, pe durata executării lucrărilor.

Totodată, „CFR” S.A. încurajează pasagerii să se informeze din timp și să verifice situația trenurilor înainte de călătorie, accesând sursele oficiale de informare:

site-urile operatorilor de transport feroviar de călători;

platforma online https://mersultrenurilor.infofer.ro;

personalul din stațiile de cale ferată.

Prin respectarea indicațiilor personalului feroviar și informarea prealabilă, deplasările vor continua să se desfășoare în condiții de siguranță, confort și predictibilitate.

Lucrările fac parte din programul periodic de mentenanță desfășurat de Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. pentru menținerea infrastructurii feroviare în condiții optime de funcționare și siguranță a circulației.