Cluj: Cea mai lungă rețea de transport a apei potabile din România, de 164 km, dată în folosință

„Prin finalizarea acestei mari investiții din cadrul proiectului european de 404 milioane de euro demonstrăm, încă o dată, că județul Cluj are capacitatea administrativă și financiară de a implementa proiecte de mare anvergură și care, cum e acesta, au o finalitate extrem de precisă – îmbunătățirea substanțială a calității vieții pentru circa 230.000 de cetățeni. Am demonstrat din nou că la Cluj, cu efort, cu multă muncă și implicare constantă, se poate. Vorbim despre cea mai lungă aducțiune de apă din România, de 164 de km, dar care împreună cu racordurile și rețelele secundare ajunge la 300 de km. Impactul acestei investiții este unul regional, de mare anvergură, compania noastră de apă deservind beneficiari din mai multe județe, respectiv Cluj, Sălaj și Mureș”, a declarat Alin Tișe, președintele CJ Cluj.

Investiția de 457.320.342 lei este cea mai importantă din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”.

Această aducțiune, care asigură transportul apei provenite din sursa Tarnița către nu mai puțin de 20 de unități administrativ-teritoriale, din care patru din județul Cluj (Cluj-Napoca, Chinteni, Vultureni și Așchileu), va asigura apă potabilă controlată microbiologic, furnizată în regim continu și în condiții de siguranță și protecție a sănătății, la peste 230.000 de locuitori.

Traseul conductei de aducțiune începe din rezervorul amplasat pe strada Odobești din Cluj-Napoca, de unde apa este pompată până la rezervorul amplasat lângă localitatea Deușu. Aici are loc procesul de reclorinare, după care apa este distribuită spre localitățile deservite, prin curgere gravitațională.

Conducta are o lungime de peste 164 km și este realizată din tuburi din fontă ductilă, cu diametre cuprinse între 150 și 700 mm, interiorul fiind protejat de un strat de mortar de ciment, care are drept scop prelungirea duratei de viață și sporirea protecției sanitare și a siguranței în exploatare.

De asemenea, în cadrul investiției au mai fost realizate un rezervor de apă cu o capacitate de 200 de mc, respectiv o stație de clorinare în localitatea Deușu.