Cluj: Zeci de operațiuni bancare realizate cu un telefon furat. Făptașul, descoperit cu greu de autorități

Potrivit procurorilor clujeni, bărbatul a efectuat un număr de 68 de operațiuni financiare din conturile bancare ale proprietarului telefonului.

„În data de 25.03.2024, în jurul orei 01:10 (pe timp de noapte), în timp ce se afla în incinta Centrului Comercial Sora” din mun.Cluj-Napoса, str.21 Decembrie 1989, nr.5, jud.Cluj, inculpatul F.D.G. a sustras telefonul mobil al persoanei vătămate I.E.M., cauzând un prejudiciu în valoare de 700 lei (nerecuperat), iar ulterior, în cursul zilelor de 25.03.2024 şi 26.03.2024, în 82 de rânduri, în baza aceleiaşi rezoluții infracționale, a accesat fără drept telefonul mobil al persoanei vătămate, aplicațiile bancare instalate pe telefon şi conturile bancare aparținând persoanei vătămate, fără consimțământul acesteia, şi a efectuat un număr de 68 de operațiuni financiare din conturile bancare ale persoanei vătămate I.E.M. (retrageri de numerar de la ATM, plăți şi transferuri sume de bani către alte conturi bancare), cauzând un prejudiciu total în sumă de 269.948,68 lei (din care s-a recuperat suma de 127.926 lei)”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Bărbatul este cercetat sub control judiciar pentru efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată şi furt calificat.