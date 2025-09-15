Conflictul din avionul HelloJet de la Tel Aviv: Echipajul a solicitat prezența ofițerilor la bord, spune Poliția de Frontieră

Poliția de Frontieră transmite că scandalul a avut loc luni, în jurul orei 01.00. Polițiștii de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au fost anunțați telefonic, de către dispeceratul aeroportului, cu privire la faptul că echipajul unui zbor care urma să aterizeze din direcția Tel-Aviv a solicitat, la debarcare, prezența Poliției de Frontieră la bordul aeronavei.

„Motivul solicitării a fost faptul că pe timpul zborului a izbucnit un conflict spontan între mai mulți cetăţeni israelieni”, transmite, luni, Poliția de Frontieră.

Polițiștii de frontieră au identificat, cu ajutorul membrilor de echipaj, șapte persoane implicate în conflict. Acestea au fost preluate pentru verificări și sancționate contravenţional cu amenzi de 4.000 de lei fiecare, în conformitate cu prevederile legale în domeniu (Legea 21/2020 privind Codul aerian), după care au fost conduse în spațiul public.

Incident violent a avut loc în noaptea de 14 spre 15 septembrie pe zborul HelloJet care făcea legătura între Tel Aviv și aeroportul Otopeni.

Aproximativ 30 de pasageri s-au luat la bătaie, situația escaladând până la punctul în care a fost necesară intervenția forțelor de ordine după aterizare, conform unor surse MEDIAFAX.

HelloJet este compania succesoare a BlueAir.

Detaliile exacte ale conflictului nu sunt deocamdată cunoscute.