Controale ample demarate de Autoritatea Vamală Română pe principalele fluxuri de transport. Potențial de fraudă la importul de produse perisabile

Autoritatea Vamală Română a demarat, luni, o acțiune operativă de amploare asupra transporturilor de produse alimentare perisabile provenite din import, pe fondul unor analize de risc realizate de specialiști vamali, care indică o serie de nereguli semnificative în acest domeniu.

Concret, aceste verificări vizează „potențiale diferențe între cantitățile declarate și cele transportate efectiv”, precum și „subevaluarea mărfurilor și declararea incorectă a acestora”. De asemenea, sunt investigate „posibila disimulare a originii produselor” și „introducerea pe piața românească de produse neconforme din punct de vedere al siguranței alimentare”.

Potrivit unui comunicat de presă, în cadrul acestei acțiuni, transporturile sunt oprite și supuse unor verificări complexe, inclusiv control fizic, prelevare de probe și verificări documentare, în vederea stabilirii conformității, atât din punct de vedere vamal și fiscal, cât și din punct de vedere al siguranței produselor.

„Având în vedere caracterul perisabil al produselor, transporturile verificate sunt direcționate către locațiile declarate sub sigiliu vamal și monitorizare, iar punerea în liberă circulație va fi permisă doar după confirmarea îndeplinirii tuturor condițiilor legale, inclusiv a celor privind siguranța alimentară”, se precizează în comunicatul emis.

Aceste acțiuni de control sunt desfășurate în sistem coordonat, împreună cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și implică echipe mobile ale Autorității Vamale Române, dispuse operativ pe principalele fluxuri de transport ale mărfurilor provenite din import, în zone precum Giurgiu, Negru Vodă, Calafat, Ilfov, precum și pe rutele interne către destinațiile declarate.

Acțiunea face parte dintr-un efort mai amplu de combatere a fraudei vamale și fiscale, precum și de protejare a consumatorilor și a intereselor financiare ale statului.