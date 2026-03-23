Controversă în Anglia provocată de o tabără ridicată de români într-o zonă exclusivistă a Londrei

Jurnaliștii britanici au făcut o anchetă despre un grup de români care a înființat o tabără pe una dintre cele mai scumpe străzi din Anglia, potrivit Express. Ei au aflat că migranții români despre care există semne de întrebare privitoare la modalitatea în care au intrat în Anglia, s-au instalat pe o stradă din Londra. Românii au ridicat corturi cu mese și scaune în jur unde organizează petreceri nocturne care îi deranjează pe vecini, mai susțin jurnaliștii.

Totuși, mult mai gravă este acuzația conform căreia tabăra servește drept sediu pentru o operațiune organizată de cerșetorie. Britanicii i-au urmărit pe români și susțin că după ce luau micul dejun aceștia se îmbrăcau în haine vechi pentru a cerși.

De asemenea, jurnaliștii îi acuză pe primarul Londrei, Sadiq Khan, și Consiliul Westminster că au tratat problema ca una de „migrație” și „lipsă de adăpost”. Ei au reamintit și un alt scandal în care au fost implicați români și copii scoși la cerșit. Estimarea este că românii câștigau 160.000 de lire sterline pe an pentru fiecare copil care cerșea pe stradă.