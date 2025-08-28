Cseke Attila: Dronele pentru detectarea construcțiilor ilegale vor fi operate de entități autorizate

„Dronele folosite pentru identificarea construcțiilor ilegale vor fi ridicate de cel care este autorizat, care poate fi și primăria”, afirmă ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Cseke Attila a explicat la Digi 24 că există deja legislație care reglementează cine poate folosi drone și că această metodă este folosită de câțiva ani în țările occidentale.

„E o problemă de intrare pe teritoriul proprietății private”

„Un inspector fiscal se duce pe teren, are o informație cu privire la faptul că pe un teren se ridică o construcție ilegală, dar trebuie să meargă la fața locului.

E o problemă de intrare pe terenul proprietății private”, a explicat ministrul, precizând că proprietatea privată este garantată prin Constituție.

Dronele autorizate nu doar identifică construcțiile ridicate fără autorizație, ci pot și măsura suprafața acestora, permițând autorităților să impună rolul fiscal corespunzător.

„Pot să măsor acea casă și pot să impun un rol fiscal la primărie și pot să spun: tu ai ridicat ilegal, te amendez, de mâine plătești pentru 200 de metri pătrați casă”, a exemplificat Cseke Attila.

Această metodă oferă „multiple avantaje” și evită încălcarea dreptului la proprietate privată, fiind în același timp eficientă în detectarea și taxarea construcțiilor neautorizate.