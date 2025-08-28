Cseke Attila: Peste 40.000 de posturi din primării și secții de poliție vor fi eliminate

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a detaliat reforma administrației publice care prevede reducerea cu 25% a posturilor din primării și restructurarea Poliției Locale, măsuri care vor elimina peste 40.000 de posturi în 2025.

Întrebat la Digi 24 despre procentul de reducere a angajaților primăriilor, Cseke Attila a răspuns că formula finală este de „minus 25%” și că aceasta s-a stabilit în urma întâlnirilor cu structurile asociative ale primarilor din România.

Ministrul a explicat că reducerea se calculează raportat la evidența populației.

„Organizarea de concursuri obiective”

Referitor la modul de aplicare, Cseke Attila a precizat că primăriile care s-au „gospodărit eficient” și nu au organigrama plină nu vor trebui să facă reduceri ample sau să concedieze angajați.

În schimb, acolo unde organigrama este completă, „această reducere cu 25% înseamnă reorganizarea personalului și a activității”.

Ministrul a subliniat că prefectul este cel care va anunța și va verifica reducerile la nivel județean, recomandând „organizarea de concursuri obiective”.

Peste 40.000 de posturi vor fi eliminate

Întrebat despre totalul posturilor eliminate, Cseke Attila a confirmat că se vor elimina „puțin peste 40.000 de posturi”, incluzând aici reducerea de la cabinetele aleșilor locali (aproximativ 6.000 posturi) și de la Poliția Locală (peste 4.000 posturi).

Referitor la Poliția Locală, ministrul a explicat că localitățile cu sub 4.500 de locuitori pot avea maxim trei polițiști locali doar dacă există venituri proprii pentru susținerea lor.

Pentru celelalte localități, decizia privind existența Poliției Locale rămâne la latitudinea autorităților, dar reforma vizează limitarea personalului cu cel puțin 4.000 de posturi.