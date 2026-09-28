Cum arată orașul viitorului, paradisul bogaților din Silicon Valley. Proiectul de 1 miliard de dolari din Uruguay

Praxis, o comunitate americană susținută de industria criptomonedelor, vrea să își construiască prima bază fizică în apropiere de Colonia del Sacramento, scrie Il Post. Compania condusă de Dryden Brown a ales proiectul imobiliar +Colonia pentru dezvoltarea unei comunități inspirate de ideea unei societăți adaptate erei inteligenței artificiale.

Investiția proiectată depășește 1 miliard de dolari în următorii trei ani, potrivit presei uruguayene. Primele persoane din comunitate ar urma să se mute în zonă în 2027. Praxis se prezintă drept o comunitate globală construită în jurul antreprenorilor, artiștilor, investitorilor și oamenilor din industria tehnologică.

Compania spune că vrea să creeze locuri în care aceștia să poată trăi și lucra împreună într-o perioadă în care inteligența artificială va transforma profund economia și societatea. Proiectul este conceput ca o comunitate privată integrată în +Colonia, nu ca un nou stat independent. Fondatorii vorbesc însă despre o viziune mult mai ambițioasă pentru viitorul comunității.

Praxis Uruguay opens Summer 2027. https://t.co/ifN8JOfOIx — Praxis (@praxisnation) September 23, 2026

O comunitate cu arhitectură inspirată din lumea clasică

Planurile publicate de Praxis includ locuințe private, un resort și spații dedicate artei și muzicii. Sunt prevăzute studiouri pentru muzică, fotografie și film, galerii, ateliere, restaurante și spații pentru evenimente. Compania spune că arhitectura va folosi elemente inspirate de raționalismul italian, cu coloane, curți interioare, piatră și bronz.

Planurile includ și parcuri, grădini, piețe publice, o promenadă și un club pe plajă. Prima etapă este gândită pe malul apei, în cadrul proiectului +Colonia. Praxis susține că are peste 150.000 de membri în comunitatea sa. Totuși, numărul persoanelor care au declarat că vor să se mute efectiv în Uruguay este mult mai mic.

Potrivit informațiilor publicate în Uruguay, aproximativ 2.700 de membri și-au exprimat interesul și angajamentul de a se instala și investi în proiect. Dryden Brown, în vârstă de 30 de ani și fost surfer profesionist, intenționează să se mute în Uruguay în luna decembrie. Primele persoane din comunitate ar urma să locuiască în clădiri deja existente în +Colonia, în timp ce noua zonă Praxis va fi dezvoltată.

Proiectul este spectaculos, dar încă nu există orașul promis

În ciuda planurilor și a sumelor anunțate, proiectul se află încă într-o etapă incipientă. +Colonia este deja în construcție, iar primele clădiri există. În schimb, Praxis nu a cumpărat încă terenurile pentru dezvoltarea propriei zone. Presa uruguayană relatează că prima achiziție de terenuri este estimată pentru 2027, după realizarea etapelor necesare pentru împărțirea terenului. Praxis ar urma să cumpere parcelele progresiv.

Și acordul dintre Praxis și dezvoltatorul +Colonia ridică o limitare importantă. Surse care au analizat proiectul îl descriu drept un acord în mare parte neangajant. Prin urmare, suma de peste 1 miliard de dolari reprezintă o investiție proiectată, nu bani care au fost deja investiți integral în noua comunitate.

Uruguay încearcă să atragă o comunitate importantă

Uruguay a fost ales după o perioadă în care fondatorii Praxis au căutat mai multe locații. Compania invocă stabilitatea instituțională, apropierea de Buenos Aires și Montevideo și accesul la coastă. Locația este la Colonia del Sacramento, pe malul estuarului Río de la Plata. Buenos Aires se află la aproximativ o oră de mers cu feribotul.

Fondatorul +Colonia, Eduardo Bastitta, este și consilier al președintelui argentinian Javier Milei. El a prezentat proiectul ca pe o oportunitate de a atrage în Uruguay o comunitate internațională formată din oameni implicați în tehnologie și inteligență artificială.

Președintele Uruguayului, Yamandú Orsi, s-a întâlnit recent cu Dryden Brown pentru a discuta proiectul. Reprezentanții Praxis au publicat imagini de la întâlnire, iar presa uruguayană a relatat despre sprijinul acordat proiectului de autoritățile locale.

Alte proiecte pentru comunități cu reguli speciale

Ideea nu este însă complet nouă. În ultimii ani au apărut mai multe proiecte care încearcă să creeze comunități cu reguli speciale pentru antreprenori și investitori din tehnologie.

Un exemplu important este Próspera, proiect dezvoltat în Honduras ca o „charter city”. Experiența sa a arătat și riscurile unor astfel de inițiative: după schimbarea legislației din Honduras, proiectul a ajuns implicat într-un litigiu internațional de miliarde de dolari.

Praxis încearcă acum o abordare diferită. Nu propune în acest moment un stat separat în Uruguay, ci o comunitate privată integrată într-un proiect urban existent. Dacă planul va fi dus la capăt, primele persoane ar trebui să ajungă în 2027. Până atunci, însă, cea mai mare parte a „orașului viitorului” rămâne un proiect, iar investiția de peste 1 miliard de dolari este o estimare pentru dezvoltarea următorilor ani.