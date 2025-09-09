Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București

Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN

DNA precizează că face percheziții într-un caz de corupție în 8 locații din București și județul Ilfov, dintre care una este sediul unei companii de stat.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție fac cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de corupție, în cursul anului 2025, de către funcționari publici din cadrul unei companii de stat.

„În cursul zilei de 09 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 8 locații situate pe raza municipiului București și județului Ilfov, dintre care una este sediul unei companii de stat, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale. Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, precizează DNA.

7 suspecți, inclusiv din conducerea companiei ELCEN

„Potrivit surselor citate, sunt vizați directorul general Claudiu Crețu și directorul comercial. Claudiu Crețu a fost susținut de PNL și a fost numit în mandatul de ministru al lui Sebastian Burduja. Ministerul Energiei este principalul acţionar al companiei, deţinând 97,51% din acţiuni, restul acţiunilor fiind deţinute de SNGN Romgaz (2,49%). Anterior, Crețu a fost director general la Compania Municipală Termoenergetica București, administrator special la Elcen, director adjunct la RADET, consilier la Ministerul Finanțelor”, arată G4Media.

Mai devreme, Electrocentrale București (ELCEN) a confirmat perchezițiile, spunând că procurorii au cerut punerea la dispoziție a unor documente și informații necesare acțiunii aflate în curs.

„Compania Electrocentrale București (ELCEN) confirmă faptul că, în cursul zilei de astăzi, 9 septembrie 2025, reprezentanți ai Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează percheziții la sediul central al companiei, în baza unui mandat emis de autoritățile competente. Procurorii au solicitat punerea la dispoziție a unor documente și informații necesare acțiunii aflate în curs. ELCEN cooperează în mod deplin pentru a facilita desfășurarea verificărilor. Conducerea companiei își reafirmă angajamentul față de respectarea legii și transparență în activitatea desfășurată. Sunt tratate cu maximă seriozitate și responsabilitate solicitările instituțiilor statului”, transmitea ELCEN.

Compania a precizat că desfășurarea acestor proceduri nu afectează continuitatea activității și asigurarea producerii energiei electrice și termice pentru consumatorii din București și pentru Sistemul Energetic Național.

Știrea inițială

ELCEN a mai anunțat că va continua să colaboreze cu autoritățile și va comunica transparent informații suplimentare de interes public, în limitele permise de cadrul legal și de ancheta în desfășurare.

Natura exactă a investigației nu a fost dezvăluită de autorități.