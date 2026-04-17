Dominic Fritz, intervenție după un incident periculos: „De pe fațada unui bloc vechi s-au desprins plăci de beton și au căzut pe trotuar. Vor urma noi amenzi”

Primarul Timișoarei și liderul USR, Dominic Fritz, a anunțat vineri, pe Facebook, că un incident petrecut la un bloc vechi din oraș putea avea consecințe grave, după ce mai multe plăci de beton s-au desprins de pe fațadă și au căzut pe trotuar, într-o zonă intens circulată.

Fritz a explicat că situația are legătură cu lucrări recente făcute pe clădire, inclusiv montarea unor elemente publicitare.

„Astăzi, de pe fațada unui bloc vechi, la etajul 7, s-au desprins plăci de beton și au căzut direct pe trotuar, în fața unor magazine. Într-o zonă circulată. Cineva putea fi acolo în acel moment. Din fericire, nu a fost”, a transmis Dominic Fritz.

Acesta a precizat că nu este vorba despre un simplu accident, ci despre o problemă de siguranță pentru cetățeni care a fost ignorată.

„Nu a fost un simplu accident. Ieri, pe fațada blocului cineva a dat găuri și a mai montat un mesh publicitar care azi s-a desprins cu tot cu plăcile care au cedat”, a explicat primarul Timișoarei.

„Proprietarul, firma de publicitate, știa deja că este în neregulă. L-am amendat zilele trecute cu 14.000 lei pentru meshul de lângă cel de azi, de pe același bloc. Pentru că e nesigur. Acum, vor urma noi amenzi”, a precizat acesta.

Dominic Fritz a declarat că scopul sancțiunilor nu este unul administrativ sau punitiv în sine, ci ține de siguranța publică a oamenilor.

„Nu dau amenzi pentru că îmi place. Ci pentru siguranța oamenilor. În primele 3 luni ale anului am dat amenzi de 300.000 lei pentru meshuri ilegale și nesigure. Și vom continua”, a transmis Dominic Fritz.