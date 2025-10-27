Epure salvează un iepure: Când numele devine destin în Galați

O patrulă de jandarmi din Galați a trăit noaptea trecută o intervenție neobișnuită: salvarea unui iepure încolțit de câini în centrul orașului.

Coincidența face ca șeful echipajului să fie plutonierul adjutant Epure Bogdan.

La miezul nopții, micuțul urecheat a fost observat de jandarmi sub o mașină, încolțit de doi câini. Jandarmii au oprit imediat, au gonit câinii și au încercat să-l prindă pe iepure.

Dar animalul avea alte planuri. A început o cursă scurtă, cu întoarceri bruște și sărituri demne de o competiție olimpică. După câteva minute de alergătură, jandarmii au reușit să-l prindă.

Ca să nu mai treacă prin aceleași emoții, iepurele a fost „cazat temporar” în curtea unei persoane, până se va găsi stăpânul.

Cei prezenți spun că, pentru o clipă, omul și iepurele s-au privit lung, de parcă încercau să stabilească cine poartă numele cui. Nu se știe dacă s-au înțeles între ei, dar un lucru e sigur: urecheatul a primit câțiva morcovi. Probabil i se făcuse foame după atâta alergătură.