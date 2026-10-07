Eurostat: 18,1% dintre români nu își permit o masă consistentă o dată la două zile

Procentul a ajuns la 18,1%, mai mult decât dublul mediei europene de 8,5%, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.

Țara noastră se află la coada clasamentului european și în privința posibilității de a plăti o conexiune la internet pentru uz personal acasă, indicator la care România înregistrează, de asemenea, cea mai mare pondere dintre statele membre.

18,1% dintre români nu își permit o masă adecvată o dată la două zile

Datele Eurostat arată diferențe importante între statele membre în ceea ce privește posibilitatea populației de a-și asigura periodic o masă care să conțină carne, pui, pește sau un echivalent vegetarian.

În 2025, 8,5% din populația Uniunii Europene nu își putea permite financiar o astfel de masă o dată la două zile.

România a înregistrat cea mai ridicată valoare dintre toate statele membre, de 18,1%. La polul opus s-a situat Cipru, unde numai 1,2% din populație se confrunta cu această problemă.

Astfel, ponderea înregistrată în România este de peste două ori mai mare decât media Uniunii Europene și de peste 15 ori mai ridicată decât cea din Cipru.

Indicatorul nu arată câte persoane aleg să nu consume carne sau pește, ci se referă la incapacitatea financiară de a-și permite o astfel de masă sau alternativa vegetariană corespunzătoare.

România, cea mai mare pondere din UE și la lipsa accesului la internet din motive financiare

Un alt indicator prezentat de Eurostat privește posibilitatea gospodăriilor de a suporta costurile unei conexiuni la internet pentru uz personal la domiciliu.

La nivelul UE, 2% din populație nu își putea permite în 2025 o conexiune la internet acasă.

Și la acest capitol, România a înregistrat cea mai mare pondere din Uniunea Europeană, de 6,2%. La celălalt capăt al clasamentului se află Finlanda, unde doar 0,1% din populație nu își putea permite financiar accesul la internet.

Procentul din România este astfel de peste trei ori mai mare decât media comunitară.

Peste 12% dintre europeni nu își permit activități regulate de recreere

Eurostat a analizat și capacitatea populației de a participa în mod regulat la activități de petrecere a timpului liber.

În 2025, 12,1% dintre locuitorii Uniunii Europene nu își permiteau financiar să participe în mod regulat la o astfel de activitate.

Diferențele dintre țări sunt semnificative. Cea mai redusă pondere a fost consemnată în Croația, de 3,9%, în timp ce Grecia a înregistrat cea mai mare valoare, de 27,3%.

Datele fac parte din raportul privind condițiile de viață din Europa

Informațiile publicate de Eurostat provin din ediția 2026 a raportului „Key figures on European living conditions”, care analizează principalii indicatori referitori la condițiile de viață din Uniunea Europeană, cu o atenție specială acordată grupurilor vulnerabile.

Statisticile scot în evidență diferențe considerabile între statele membre în privința accesului la unele bunuri și servicii considerate relevante pentru nivelul de trai.

În cazul României, datele pentru 2025 indică cea mai ridicată pondere din UE atât a persoanelor care nu își permit o masă cu carne, pui, pește sau echivalent vegetarian o dată la două zile, cât și a celor care nu își permit o conexiune la internet pentru uz personal acasă.