Fabrică de bani falși la Suceava. Trei români, reținuți

Trei români cu vârste de 25,31 și 41 de ani au fost reținuți de procurorii DIICOT în cazul fabricii de bancnote de euro false de la Suceava. În urma perchezițiilor de marți au fost găsiți 1.281.400 de euro falși.
Cosmin Pirv
25 mart. 2026, 10:01, Social

Cei trei români sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, complicitate la falsificare de monede, punerea în circulaţie de valori străine falsificate, complicitate la punere în circulaţie de valori străine falsificate și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori.

Potrivit polițiștilor, în luna octombrie 2025, cei trei împreună cuun italian au format o grupare de criminalitate organizată ce ar fi acționat pe teritoriile României și Bulgariei în scopul săvârșirii infracțiunilor de falsificare de monede și de punere în circulație de valori străine falsificate.

Imprimerie clandestină

Persoana de 41 de ani era lider al grupului și a înființat, în județul Suceava, o imprimerie clandestină destinată fabricării de bancnote false de 200 de euro, 100 de euro și 50 de euro.

De asemenea, aceasta ar fi procurat hârtia și materialele necesare producerii bancnotelor false, iar, împreună cu italianul ar fi transportat bancnotele falsificate pe teritoriul României și al Bulgariei.

Astfel, în intervalul octombrie 2025 – 24 martie 2026, membrii grupării ar fi fabricat bancnote false, cumulând aproximativ 2.000.000 de euro, cea mai mare parte fiind distribuită pe teritoriul Bulgariei.

În urma perchezițiilor făcute marți, în localitatea Burla, a fost identificată „fabrica de bani” amenajată într-un imobil aflat în construcție, amplasat într-o zonă izolată.

Peste 1,2 milioane de euro falși găsiți

Au fost descoperiți și ridicați 1.281.400 de euro falși, diverși pigmenți și tipuri de holograme, coli din hârtie tip A3 folosite la imprimarea banilor, un dispozitiv CNC laser cu răcire pe aer, o presă termică, echipamente informatice și imprimante, precum și alte mijloace de probă.

Miercuri va fi sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași, cu propunere de arestare preventivă a peroanelor reținute, pentru 30 de zile.

