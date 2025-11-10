Fată de 14 ani, agresată sexual într-o biserică din Sectorul 3. Agresorul a mușcat de mână un polițist

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au reținut un bărbat, în vârstă de 24 de ani, acuzat de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

Oamenii legii au fost sesizați, prin apel 112, că o fată de 14 ani a fost agresată sexual, duminică, în timp ce se afla în biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel”.

Polițiștii au identificat atât victima, cât și agresorul, un bărbat în vârstă de 24 de ani.

Cei doi au fost duși la poliție, pentru a se stabili situația de fapt și pentru a fi luate măsurile legale ce se impun.

„În baza probatoriului administrat în cauză, sub coordonarea procurorului specializat, a reieșit faptul că, în jurul orei 12.30, în timp ce minora se afla în fața unui lăcaș de cult, prin constrîngere și profitând de imposibilitatea persoanei vătămate de a se apăra, bărbatul ar fi atins-o într-o zonă intimă și ar fi încercat să o sărute”, transmite, luni, Poliția Capitalei.

Față de bărbatul de 24 de ani a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, iar în momentul punerii în aplicare a acestei măsuri, acesta a manifestat un comportament violent, exercitând acte de violență asupra propriei persoane. În acest context, polițiștii l-au imobilizat, însă, în timpul acestei manevre, agresorul i-a provocat unui polițist, o rană, prin mușcătură.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că bărbatul a intrat în vorbă cu victima și la un moment dat i-a pus mâna pe fund și a încercat să o sărute. Se pare că agresorul are anumite probleme psihice și a mai fost internat la „Obregia”.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

În ceea ce privește fapta îndreptată împotriva polițistului, cercetările vor fi preluate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.