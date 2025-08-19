Femeia din Timiș care a născut în toaletă și a lăsat bebelușul să moară, trimisă în judecată

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș a finalizat cercetările în dosarul având ca obiect infracțiunea de violență în familie – în forma omorului calificat și s-a dispus trimiterea în judecată a unei inculpate, cercetată în stare de arest preventiv.

Din probatoriul administrat de procurorul de caz a rezultat că, în 11 aprilie, în jurul orei 12.00, femeia, știind că este însărcinată, a dat naștere unui nou-născut viabil (sarcina fiind ajunsă la termen), în vasul de toaletă din incinta imobilului de domiciliu.

După naștere, femeia a lăsat nou-născutul fără ajutor în vasul de toaletă, aproximativ 20-30 de minute, până în momentul în care la fața locului au ajuns membrii unui echipaj de ambulanță.

Aceștia au scos cadavrul nou-născutului din vasul de toaletă.

„Conform raportului medico-legal de necropsie, decesul nou-născutului a survenit ca urmare a leziunii suferite la nivelul capului, produsă cel mai probabil în momentul expulzării, prin lovire de pereții vasului de toaletă, cât și a asfixiei mecanice (înec). Vinovăția inculpatei constă atât în modalitatea necorespunzătoare în care a procedat la nașterea nou-născutului, cât și în lăsarea acestuia fără ajutor în apa din vasul de toaletă, până la sosirea echipajului de ambulanță, acceptând posibilitatea decesului nou-născutului”, au transmis, marți, procurorii.

Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre competentă soluționare Tribunalul Timiș.