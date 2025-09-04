Femeie ucisă de doi câini ciobănești în apropierea unei stâne din Suceava

O femeie de 57 de ani a fost găsită fără viață într-o pădure dintr-o localitate suceveană, în apropiere de o stână. În urma necropsiei, medicii au stabilit că moartea femeii a fost cauzată de mușcături de câini, potrivit monitorulsv.

Datele din ancheta polițiștilor și procurorilor confirmă moartea violentă a femeii.

Femeia a fost găsită de fiul său, care a sunat la Poliția municipiului Vatra Dornei.

Mama lui plecase la cules de ciuperci în pădure, singură. Trupul ei a fost găsit la aproximativ un kilometru distanță de o stână, care aparține unei familii.

Victima vorbea la telefon cu fiica ei, căreia a apucat să-i spună că e atacată de doi câini

Femeia suferea de mai multe afecțiuni, inclusiv cardiace. Inițial, procurorii au crezut că a murit de un infarct, după care a fost mușcată de câini.

Cu toate acestea, fiul femeii a povestit că mama lui vorbea la telefon cu sora lui, căreia a apucat să-i spună că este atacată de doi câini, după care convorbirea s-a întrerupt.

Analizele au scos la iveală faptul că doi câini ciobănești de la stâna din apropiere sunt autorii decesului femeii.

De altfel, câinii au fost deosebit de agresivi și în timp ce rudele și polițiștii au ajuns la locul cumplitei tragedii.

Copiii victimei vor dreptate

Câteva speculații au înaintat ideea că femeia ar fi fost ucisă de urs, drept pentru care fire de blană au fost prelevate de la cei doi câini și de pe trupul femeii.

Acești câini nu sunt agresivi, de obicei, decât când străinii se apropie foarte mult de turmă, însă nu a fost cazul aici.

Cei doi copii ai victimei doresc să se facă dreptate și s-au constituit parte civilă în procesul penal intentat proprietarului stânei, care, deși deține câinii, nu are acte pentru ei și nici nu sunt crotaliați.